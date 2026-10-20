adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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20.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 158,55 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 158,55 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'136 Punkten liegt. Bei 159,60 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55'550 adidas-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 23,87 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 22,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 EUR ausgeschüttet werden. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,18 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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