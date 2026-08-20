adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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20.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 155,25 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'040 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 154,05 EUR. Mit einem Wert von 155,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 46'063 adidas-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 26,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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