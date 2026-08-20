adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 149,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'965 Punkten liegt. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,45 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 348'251 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,62 EUR je adidas-Aktie. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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