adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 153,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'974 Punkten steht. Die adidas-Aktie sank bis auf 152,50 EUR. Bei 155,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 138'290 Stück.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,86 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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