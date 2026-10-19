adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 158,55 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'439 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 158,55 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,30 EUR nach. Mit einem Wert von 157,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 13'667 Aktien.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 18,04 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 EUR aus. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie

adidas-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold