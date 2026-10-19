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19.10.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Montagmittag tiefer

adidas Aktie News: adidas am Montagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 157,30 EUR.

adidas
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Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 157,30 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'327 Punkten steht. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,30 EUR ab. Mit einem Wert von 157,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'556 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 24,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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