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19.08.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 154,80 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 154,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'135 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 155,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 154,25 EUR. Bei 154,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'267 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Abschläge von 16,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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