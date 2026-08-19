adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Das Papier von adidas konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 155,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'086 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 155,95 EUR. Bei 154,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 91'763 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 19,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,62 EUR. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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