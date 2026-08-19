adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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19.08.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 154,35 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 154,35 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'116 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 153,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45'819 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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