adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 1,5 Prozent auf 172,24 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 16'270 Punkten steht. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 170,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 171,78 EUR. Bisher wurden via Xetra 72'950 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 179,62 EUR markierte der Titel am 23.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,77 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 05.05.2023. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5'274,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5'302,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte adidas die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

