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18.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 172,35 EUR.
Die adidas-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 172,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'094 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'632 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 188,80 EUR erreichte der Titel am 06.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 8,71 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,60 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,53 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 29.10.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.25 Mrd. EUR gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte adidas die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,57 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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