Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 173,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'836 Punkten steht. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 170,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170'665 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 188,80 EUR erreichte der Titel am 06.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 8,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,10 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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