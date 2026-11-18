|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 173,50 EUR.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 173,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'836 Punkten steht. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 170,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170'665 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 188,80 EUR erreichte der Titel am 06.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 8,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,10 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
Nike-Aktie stabil: Statt adidas liefert künftig Nike die Bälle für Champions League und Co.
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|adidas Aktie News: adidas büsst am Mittwochmittag ein (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.