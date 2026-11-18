Die adidas-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 171,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'042 Punkten liegt. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 170,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105'235 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,83 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,53 EUR belaufen. Am 29.10.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 6.63 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,57 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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