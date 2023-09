adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Xetra bei 174,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 15'844 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 174,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 173,20 EUR. Zum Xetra-Handelsstart notierte das Papier bei 173,64 EUR. Bisher wurden via Xetra 8'256 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,30 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,88 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5'343,00 EUR im Vergleich zu 5'596,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Hubschrauber heben Gewinn von United Technologies

Champions im Alleingang

Aktien New York Schluss: Verluste