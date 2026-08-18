adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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18.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 152,40 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 152,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'244 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 150,70 EUR. Mit einem Wert von 151,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 44'349 Aktien.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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