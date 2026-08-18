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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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18.08.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 153,60 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 153,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'184 Punkten notiert. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 151,40 EUR. Zuletzt wechselten 274'776 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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