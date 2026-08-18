adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 153,60 EUR.
Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 153,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'184 Punkten notiert. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 151,40 EUR. Zuletzt wechselten 274'776 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu adidas
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.