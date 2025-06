adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die adidas-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 197,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 23'399 Punkten steht. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 198,70 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 197,10 EUR. Bisher wurden heute 40'351 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 25,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,01 EUR. Am 29.04.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,69 EUR je adidas-Aktie.

