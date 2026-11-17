Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 176,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'367 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 175,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'564 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,80 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2026. Gewinne von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,25 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,53 EUR aus. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.25 Mrd. EUR – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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