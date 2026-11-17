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17.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 175,15 EUR.
Die adidas-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 175,15 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'197 Punkten steht. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,35 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267'180 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 188,80 EUR erreichte der Titel am 06.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,81 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,53 EUR. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte adidas die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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