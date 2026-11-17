Die adidas-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 173,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'401 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 173,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'188 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 8,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,53 EUR. Am 29.10.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 7.25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,57 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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