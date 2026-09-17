adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die adidas-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 143,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'671 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 143,40 EUR ein. Bei 144,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78'291 adidas-Aktien.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 26,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 10,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,38 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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