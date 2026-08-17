adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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17.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 156,25 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 156,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'447 Punkten notiert. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,00 EUR ab. Mit einem Wert von 157,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'460 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 20,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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