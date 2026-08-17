adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag

Die adidas-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 156,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'427 Punkten liegt. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,55 EUR ab. Mit einem Wert von 157,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96'471 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 16,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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