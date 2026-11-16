adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Montagvormittag zu

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 178,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'734 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 179,00 EUR. Bei 178,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'575 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 188,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,36 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,53 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 7.25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,57 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr abgeworfen

adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform