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16.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas gewinnt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 178,20 EUR.
Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 178,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'660 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 179,95 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 178,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 105'319 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,53 EUR belaufen. adidas veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.25 Mrd. EUR im Vergleich zu 6.63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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