adidas Aktie News: adidas am Montagmittag höher

Die adidas-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 178,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'710 Punkten notiert. Bei 179,35 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 178,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44'417 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 5,56 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 27,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,53 EUR je adidas-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 7.25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte adidas die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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