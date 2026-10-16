adidas Aktie News: adidas am Vormittag gefragt

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 158,05 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'520 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 158,35 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14'682 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Gewinne von 24,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,78 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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