adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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16.10.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Das Papier von adidas legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 159,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'666 Punkten liegt. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,65 EUR aus. Bei 158,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215'564 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 18,32 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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