adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von adidas legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 144,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'486 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 144,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 142,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 174'699 Stück.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 26,35 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 10,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,38 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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