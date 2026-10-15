adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag gefragt

Das Papier von adidas konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 156,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'196 Punkten liegt. Bei 156,70 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,40 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 64'697 Aktien.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 20,21 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,07 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie

adidas-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Erste Schätzungen: adidas legt Quartalsergebnis vor