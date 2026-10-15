Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’301 1.2%  SPI 20’164 1.0%  Dow 52’011 0.8%  DAX 25’279 -0.1%  Euro 0.9296 -0.2%  EStoxx50 6’141 -0.8%  Gold 4’160 1.3%  Bitcoin 67’685 -0.3%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
LVMH-Aktie: Frühere Louis-Vuitton-Kader in Betrugsprozess freigesprochen
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

adidas
145.76 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 157,15 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'256 Punkten steht. Bei 157,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 155,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 291'613 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie

adidas-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Erste Schätzungen: adidas legt Quartalsergebnis vor

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten