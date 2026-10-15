adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 157,15 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'256 Punkten steht. Bei 157,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 155,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 291'613 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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