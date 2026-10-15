adidas Aktie News: adidas am Mittag freundlich

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 156,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'185 Punkten steht. Bei 157,05 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,40 EUR. Zuletzt wechselten 192'113 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 25,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 16,83 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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