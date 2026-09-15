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15.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 142,80 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 142,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'445 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 142,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148'117 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,54 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 9,00 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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