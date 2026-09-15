adidas Aktie News: adidas am Mittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 12:28 Uhr im XETRA-Handel bei 144,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'385 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 144,70 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 142,40 EUR. Bei 143,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 88'049 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 36,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 9,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,59 EUR je adidas-Aktie. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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