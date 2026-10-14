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14.10.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Vormittag

adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 155,70 EUR.

adidas
143.85 CHF 2.24%
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Um 09:28 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 155,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'375 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 155,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80'310 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,54 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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