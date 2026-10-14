adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag fester
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 154,90 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 154,90 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'409 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 155,85 EUR. Bei 153,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 199'469 adidas-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 21,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 19,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,18 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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