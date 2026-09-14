adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 142,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'542 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 140,50 EUR. Bei 141,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 23'465 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,21 Prozent. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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