adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von adidas zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 143,25 EUR.
Das Papier von adidas konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 143,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'442 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 143,95 EUR. Bei 141,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171'739 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 37,10 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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