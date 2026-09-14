adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Montagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von adidas zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 143,15 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 143,15 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'439 Punkten steht. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 141,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88'481 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 37,20 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,22 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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