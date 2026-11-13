adidas Aktie News: adidas legt am Freitagvormittag zu

Um 09:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 177,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'727 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 177,20 EUR. Mit einem Wert von 176,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19'987 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 6,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 36,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,53 EUR belaufen. Am 29.10.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.25 Mrd. EUR gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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