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13.11.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas macht am Freitagnachmittag Boden gut

adidas Aktie News: adidas macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

adidas
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 178,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'739 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 178,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165'185 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,80 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 5,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 27,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,53 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.25 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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