adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittag vor

Um 12:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 177,25 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 177,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61'475 adidas-Aktien.

Bei 188,80 EUR markierte der Titel am 06.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 6,52 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 26,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,53 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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