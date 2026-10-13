adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 152,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'336 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 152,95 EUR. Mit einem Wert von 150,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 34'035 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,70 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,84 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,19 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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