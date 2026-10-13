adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von adidas konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 152,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'296 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 152,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 365'928 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 28,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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