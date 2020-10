adidas-Aktie aktuell: adidas bricht nach oben aus

Die Aktie von adidas gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 50.9 Prozent auf 280.30 CHF.

Die adidas-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 50.9 Prozent im Plus bei 280.30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 30, der im Moment bei 13'018 Punkten tendiert. Bisher wurden via SIX SX 12'500 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 8.62 EUR im Jahr 2021 aus.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine grosse Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für reguläre Kunden, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Redaktion finanzen.ch