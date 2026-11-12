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12.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 177,30 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 177,30 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'704 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 180,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,45 EUR. Bisher wurden heute 185'135 adidas-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,80 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 6,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,71 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,53 EUR je Aktie ausschütten. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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