adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 179,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 180,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79'965 adidas-Aktien.

Bei 188,80 EUR markierte der Titel am 06.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 5,06 Prozent Luft nach oben. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 27,69 Prozent sinken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,53 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 7.25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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