|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 179,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 179,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 180,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79'965 adidas-Aktien.
Bei 188,80 EUR markierte der Titel am 06.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 5,06 Prozent Luft nach oben. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 27,69 Prozent sinken.
Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,53 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 7.25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,57 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient
adidas-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Cash Expiry of Short Puts; Direction: Expired; Expiry: 09-Nov-26; Quantity: 87,000; Strike: 184.40; Price: 6.8089 (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 09.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 184,40; Preis 6,8089 (EQS Group)
|
12.11.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.