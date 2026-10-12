adidas Aktie News: adidas am Vormittag freundlich

Das Papier von adidas legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 151,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'210 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 151,25 EUR. Bei 150,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'747 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,19 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren bedeutet

adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG