adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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12.10.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 149,95 EUR.
Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 149,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'294 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 151,55 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215'795 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 23,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 15,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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