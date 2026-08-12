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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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12.08.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursabschlägen

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 159,05 EUR.

adidas
150.07 CHF -2.00%
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Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 159,05 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'422 Punkten liegt. Die adidas-Aktie sank bis auf 158,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 161,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 539'986 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 18,30 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 EUR belaufen. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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